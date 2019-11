A tűz mellé 46°C-os hőséget is kap Ausztrália

Pokoli nyár tombol Ausztráliában - szó szerint. Tavaly nyáron is már sok gondot okozott a forróság, azonban a helyzet idén még rosszabb. Tömegesen pusztultak tőle az állatok, és persze az embereket is megviseli a hőhullám. Azonban most, igazából a nyár elején már meleg rekordokat kellett átírni, nem is egyet.



A gondot a hatalmas bozóttüzek okozzák, ennek köszönhetően egyes területeken 46°C fölé is kúszott a hőmérő higanyszála.



A szélsőséges időjárásnak köszönhetően Viktória államban sajnos követhetetlenné vált a tüzek terjedése, ez pedig rendkívül veszélyes - írta a Köpönyeg.hu. Amellett, hogy teljes tűztilalmat rendeltek el egész Dél-Ausztrália területén, a vezetés azt is megfogalmazta, hogy a terjedő tüzek olyan sebesek, és olyan kiszámíthatatlanok, hogy ha azok városok, kisebb települések közelében csapnak fel, akkor az emberek képtelenek lesznek menekülni.

A very warm air mass is moving through NT & WA with large areas forecast to be 45°C + today.

It will extend east, with hot conditions developing over northern and eastern Australia early next week.

Elevated fire dangers remain over NSW & Qld into next weekhttps://t.co/KAGOg3Xx8z pic.twitter.com/lnfmx1ISM9