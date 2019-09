Időjárás

Marad a napsütéses idő, de a hajnalok hűvösek lesznek

2019.09.19 15:42 MTI

A hétvégén is marad a napsütéses idő, de a hajnalok hűvösek lesznek. Többfelé 20 fok alatt alakulnak a maximumok, s helyenként akár 1 fokig is hűlhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken a napsütéses idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti megyékben lehet kis eséllyel egy-két futó zápor. A leghidegebb órákban általában 1-6 Celsius-fok lesz, de a fagyzugokban ennél kissé hidegebb is lehet, illetve nagy területen talaj menti fagy is előfordulhat. Napközben 16-19 fokig melegszik a levegő.



Szombaton és vasárnap túlnyomóan napos idő várható csapadék nélkül. A minimumok szombaton általában 1-6, vasárnap 2-7 fok között alakul, de egyes fagyzugokban hidegebb lesz, gyengén fagyhat, illetve talajmeneti fagy az országban többfelé is valószínű. A nappali maximumok szombaton 17-22, vasárnap 19-24 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.