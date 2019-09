Időjárás

Katasztrofális pusztítást végzett a Bahamákon a Dorian hurrikán

hirdetés

A Florida felé közelítő Dorian hurrikán négyes erősségűre csökkent, de a Bahamákon katasztrofális pusztítást végzett.



A meteorológusok szerint a hurrikán szokatlanul viselkedik: nagyon lassan mozog, és mintha megállt volna a Bahamák fölött. De éppen a kiszámíthatatlansága miatt a szakemberek arra figyelmeztetnek: a vihar pusztító lesz az Egyesült Államokban is, annak ellenére, hogy az ereje csökkent.



A Bahamákon a vihar lakónegyedek tüntetett el, az alacsonyabban fekvő szigetek teljesen víz alá kerültek, mintha elsüllyedtek volna a tengerben. Az esőzések és az áradások miatt Hubert Minnis, a Bahamák miniszterelnöke arra hívta fel az ott élőket, hogy semmiképpen se hagyják el a menedékhelyeket. Közölte azt is: a szigetcsoport egyes szigetein katasztrofális a pusztítás mértéke. "A pusztítás az Abaco-szigeteken példa nélküli" - írta mikroblogjában a kormányfő.



Hétfőn este várhatóan megérkezik a brit királyi haditengerészet egyik hajója, fedélzetén helikopterrel, speciális szállítójárművekkel és segélyekkel, gyógyszerekkel.



A viharnak a Bahamákon - az eddigi híradások szerint - egy halálos áldozata van: egy nyolcéves kisfiút sodort el a víz az Abaco-szigeteken.



"Rendkívül veszélyes" - közölte a hurrikánról hétfőn délelőtt a miami székhelyű Országos Hurrikán Központ. Előrejelzéseik szerint a vihar helyi idő szerint hétfőn este csap le Floridára, bár a déli állam belső területeit változatlanul elkerüli.



Hétfőn Donald Trump amerikai elnök is rendkívüli állapotot hirdetett ki Georgia, Dél- és Észak-Karolina államokra, lehetővé téve ezzel a szövetségi segélyek folyósítását.



Floridában a parti őrség öt kikötőt lezárt, az állam három nemzetközi repülőterén és Georgiában több mint ezer járatot töröltek, a légikikötők Miamiban, Fort Lauderdale-ben és Orlandóban hétfőtől zárva vannak. Az államban további menedékhelyeket nyitottak. Ron DeSantis floridai kormányzó bejelentette: a part menti övezetben található 72 idősotthont kiürítettek és megkezdődött egyes kórházak evakuálása is.