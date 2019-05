Meghökkentő videó: egy egész házat vitt magával a megáradt folyó

Már napok óta tornádók pusztítanak az Egyesült Államokbeli Texas, Oklahoma, Missouri és Kansas államban. Oklahomában a tornádók hatására a folyók is megáradtak, olyannyira, hogy az Arkansas-folyó egyik mellékága elsodort egy egész házat.





The Cimarron River claimed a house in Twin Lakes, Oklahoma, as the swollen river ripped the property from its foundations.



