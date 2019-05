Időjárás

Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést vasárnapra

Szombaton napközben az északkeleti területeken helyenként zivatar kialakulhat. Délutántól, késő délutántól a Dunántúlon is kialakulhatnak zivatarok - az éjféli órákhoz közeledve egyre nagyobb számban - viharos szél (55 - 65, 70 km/h) kíséretében.



Vasárnap a zivatartevékenység az ország középső sávjára korlátozódik. A szombat késő estétől megerősödő északi szél vasárnap a nyugati megyékben nagy területen viharossá is fokozódik (70-80 km/h). Elsősorban a délnyugati tájakon az ismétlődő záporos csapadékból lokálisan nagyobb mennyiség (> 15-20 mm) is eshet - írja az OMSZ.