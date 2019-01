Időjárás

Brutális szél tombolt Budapesten, megdőlt a rekord

Budapesten, a János-hegyen megdőlt a napi szélrekord szerdán - közölte honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely azt írta: a szeles idő csütörtökön is folytatódik.



Mint kifejtették: legutóbb 1981-ben dőlt meg a január 2-ai szélrekord, akkor a Budaörsi Repülőtér állomáson óránként 94,3 kilométeres széllökést mértek.



Most szerdán az északnyugatias szelet több helyen kísérték erős, főleg a hegyvidéki területeken viharos lökések. János-hegyen 100,8 kilométeres széllökés is előfordult, ezzel új fővárosi napi szélsebesség rekord született.



Az erős szél miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében.



Veszélyjelzésükben azt írták: péntek kora estétől jelentősen mérséklődik a légmozgás.



Kiemelték továbbá, hogy csütörtökön szórványosan (nagyobb eséllyel, számban a Dunántúl nyugati felén és a Borsod-Csongrád sávban) valószínű kisebb havazás, hózápor. Rövid idő alatt 4 centiméter körüli hó is leeshet.



Pénteken délutántól északnyugat felől havazás kezdődik, amely éjfélig nagyjából a Duna vonaláig ér el. Ebből már nagy területen lehet összefüggő hóréteg, általában maximum 3 centiméter, de az északnyugati megyékben 5 centimétert meghaladó mennyiség is hullhat.