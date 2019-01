Időjárás

A fél országra riasztást adtak ki a viharos szél miatt - térképpel

A Sopron - Szeged vonal széles sávjában viharossá (ált. 60-85 km/h) fokozódik az északnyugati szél. A 70 km/h feletti széllökések a Dunántúlon és a Budai hegyekben lehetnek gyakoribbak ott időnként a 80 km/h-át is meghaladó széllökések is előfordulhatnak.



Az éjszaka folyamán átmenetileg csillapodik majd a szél, de a Dunántúlon továbbra is viharos lökésekre kell majd számítani - írja honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Holnap napközben ismét viharossá fokozódik nagy területen az északnyugati szél, nyugaton 70 km/h fölötti, a hegyekben 80-85 km/h körüli széllökések is előfordulhatnak.