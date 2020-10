Autósport

Megtartja versenyzőpárosát jövőre a Forma-1-es Alfa Romeo istálló

A következő szezonban is a finn Kimi Räikkönen és az olasz Antonio Giovinazzi lesz a Forma-1-es Alfa Romeo istálló két versenyzője. 2020.10.31 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A csapat pénteken jelentette be, hogy 2021-re nem változtat a mostani felálláson.



A 2007-ben világbajnok, most 41 éves Räikkönen a mezőny korelnöke, eddig 324 F1-es futamon indult, amellyel rekorder. A 26 éves Giovinazzinak a mostani a második teljes szezonja a Forma-1-ben. A csapat jelenleg nyolcadik a konstruktőrök versenyében.



Az Alfa Romeo pénteki bejelentésével az is eldőlt, hogy a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher fia, Mick jövőre biztosan nem az Alfa Romeónál mutatkozhat be a Forma-1-ben. A Forma-2-es vb összetett pontversenyében élen álló 21 éves pilóta a Ferrari versenyzőakadémiájának a tagja, így elképzelhető, hogy az amerikai Haas istállónál debütálhat, utóbbinak - az Alfához hasonlóan - a Ferrari a motorbeszállító partnere.