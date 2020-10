Forma-1

Portugál Nagydíj - Hamilton egyedüli rekorderré vált

A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma-1-es Portugál Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetettben, és minden idők legeredményesebb F1-es pilótájává vált.



A 35 éves versenyzőnek ez volt az idei nyolcadik, és pályafutása 92. futamgyőzelme, mellyel átadta a múltnak a legendás hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját. Hamilton mögött csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett a második, míg Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik. A brit címvédő előnye öt futammal a zárás előtt 77 pontra nőtt az összetettben Botasszal szemben.



A rajtot Hamilton jól kapta el, meg is tartotta az első helyet, közben Verstappen és Bottas csatázott nagyot a második pozícióért, az eső pedig a pálya egy részén szemerkélni kezdett. Ez megkavarta egy kicsit a mezőnyt, Carlos Sainz (McLaren) az élre keveredett, Hamilton visszacsúszott harmadiknak, Bottas második volt. Az ötödik és a hatodik körben Bottas és Hamilton is megelőzte Sainzt, aztán Verstappen is lehagyta a spanyolt.



A 20. kör elején Hamilton a célegyenesben könnyedén megelőzte Bottast, és átvette a vezetést, a harmadik helyen változatlanul Verstappen száguldott.



A kerékcserék sorát a Red Bull holland versenyzője kezdte meg az élmenők közül, ő a 24. körben járt a boxban, Hamilton pedig a vezető pozícióból csak a 41. körben kapott friss abroncsokat. Bottas egy körrel később követte csapattársát, és Hamilton mögött tért vissza a pályára.



Tíz körrel a leintés előtt Hamilton több mint 15 másodperccel vezetett Bottas előtt, a sikerét pedig semmi nem veszélyeztette, ráadásul a plusz egy vb-pontot érő leggyorsabb kört is megfutotta a hajrában.



A monacói Charles Leclerc negyedik lett, ami kiváló teljesítmény a változatlanul gyengélkedő Ferrarival, a francia Pierre Gasly pedig - szintén nagyszerű versenyzéssel - ötödikként vitte célba az Alpha Taurit.



A vb egy hét múlva Imolában, az Emilia Romagna Nagydíjával folytatódik.