Török Nagydíj - Nézők nélkül kerül sor a futamra Isztambulban

A koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezik meg november közepén a Forma-1-es Török Nagydíjat, amely csaknem tízéves szünet után került vissza a versenynaptárba.



A török média hétfőn arról számolt be, hogy az isztambuli városvezetés úgy döntött, nem enged be nézőket a lelátókra.



A török futam - az országban legutóbb 2011-ben volt F1-es verseny - augusztusban került be az idei, módosított naptárba. Isztambulban november 15-én rendezik a viadalt, a szervezők pedig abban reménykednek, hogy Törökország újra állandó helyet kaphat a Forma-1 éves programjában.