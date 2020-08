Állati

Napi kétszeri sétáltatásra kötelezhetik a kutyatartókat Németországban

Miniszteri rendelettel az eb napi kétszeri sétáltatására kötelezhetik a kutyatartókat Németországban - írták német lapok kedden.



A tervezett rendelet szerint a kutyáknak legkevesebb napi egy óra mozgást kell biztosítani tartási helyükön kívül, és ehhez legalább kétszer kell sétáltatni őket.



A kutyatartóknak arról is gondoskodniuk kell, hogy az állat ne legyen egész nap egyedül. A gazdának vagy más gondozónak "naponta többször" kell külön foglalkoznia az ebbel - áll a szövetségi mezőgazdasági és élelmezési minisztérium tervezetében, amelyet a napokban küldtek meg egyeztetésre szakmai szervezeteknek és a tartományi kormányoknak, és várhatóan 2021 elején hirdetnek ki.



Az indoklásban kiemelték, hogy "a háziállatok nem játékállatok", ezért "tekintettel kell lenni szükségleteikre". Hozzátették, hogy a kutyák szükségleteiről szóló új tudományos felismerések szerint az állat fejlődésének biztosításához és egészségének megőrzéséhez gondoskodni kell a "megfelelő mennyiségű mozgásról és környezeti ingerről".



A minisztérium tájékoztatása szerint a szabályok betartásának ellenőrzése a tartományi hatóságok feladata lesz. Biztosan nem csöngetnek be minden egyes kutyatulajdonoshoz, hogy megkérdezzék, megvolt-e a két séta. A legfontosabb a ketreces tartás felszámolása, ezt az elhelyezési megoldást tiltja is majd a rendelet - nyilatkozott a tárca egy szóvivője.



Tiltják majd azokat a kiállításokat, versenyeket is, amelyeken az állatvédelmi előírásokkal ellentétes módon megcsonkított - fülüktől vagy farkuktól részben vagy egészében megfosztott - kutyákat, valamint az állatnak szenvedést okozó és a fajtának megfelelő viselkedést gátló módon túltenyésztett ebeket vonultatnak fel.



Szigorítják a kutyatenyésztésre vonatkozó szabályokat is, így a többi között előírják, hogy egy-egy tenyésztő egyszerre legfeljebb három olyan kutyát gondozhat, amely kölyköket nevel, és naponta legalább négy órát kell foglalkoznia a kölykökkel, hogy kellőképpen hozzászokhassanak az emberekhez.



A tervezett rendelet a kutyák mellett haszonállatokról is szól, az EU-s szabályoknál szigorúbb előírásokat irányoz elő szállításukról. A főszabály szerint Németországon belül egyszerre legfeljebb négy és fél órán át lehet szállítani haszonállatokat, ha nem lehet biztosítani, hogy ne emelkedjen 30 Celsius-fok fölé a hőmérséklet a közvetlen környezetükben. Ez különösen a nyáron fontos, meg kell akadályozni, hogy a hőség szenvedést okozzon az állatoknak, ha az elkerülhető - hangsúlyozzák a minisztériumban.