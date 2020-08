Örömhír

Összegyűlt a pénz a harmadik SMA-s baba, Noel kezelésére is

2020.08.12

Nagy örömmel jelentette be az erdélyi SMA-s kisbaba, Noel édesanyja: sikerült! Zente és Levike után ugyanis nekik is sikerült összegyűjteniük azt a 700 millió forintot, amibe a világ legdrágább gyógyszere, a Zolgensma kerül, az augusztus végén kezdődő terápiával pedig a gyógyulás útjára léphet izomsorvadásban szenvedő kisfiuk.



Az utókezelések és az áfa miatt nekik ráadásul 52 millió forinttal több pénzre volt szükségük, de végül még a határidő előtt beérkezett az ezeket fedező összeg.



"Soha nem fogjuk elfeledni azt a sok jót és szeretetet, amit kaptunk, emberek tízezrei adakoztak, licitáltak, megosztottak, hihetetlen, mennyi ember fogott össze értünk" - idézte a Bors az édesanyát, aki - egy jótevőnek hála - albérletet is kapott a Bethesda kórházban végezett terápia idejére.



A ma Budapestre érkezett Noelen még az indulás előtt elvégeztek néhány vizsgálatot Bukarestben, szerencsére mindegyiken javulást mutató eredmények születtek.