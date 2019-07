Egészség

A Honvédkórház szakemberei is közreműködnek a bangladesi sziámi ikrek operációjánál

hirdetés

A Honvédkórház szakemberei is közreműködnek a koponyájuknál összenőtt bangladesi sziámi ikrek végleges szétválasztó műtétjénél - közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.



A közleményben azt írták, a koponyájuknál összenőtt bangladesi sziámi ikrek soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is rész vesz július végén Bangladesben. A műtét a dakkai Központi Katonai Kórházban lesz.



A kórház tizenegy egészségügyi szakemberrel támogatja a sziámi ikerpár végső operációját, a szakemberek között vannak orvosok, műtőssegédek és műtősnők is. A rendkívül bonyolult és veszélyes műtétet Csókay András idegsebész, a Honvédkórház idegsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa vezeti.



A Honvédkórház orvosai önszántukból ajánlották fel segítségüket, az egészségügyi szakdolgozók az MH Egészségügyi Központ külön engedélyével lesznek jelen az operációnál - írták.



Közölték azt is, az intézmény műtéti eszközparkot is biztosít a beavatkozás elvégzéséhez, amely várhatóan két napig fog tartani.



A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány kedden azt közölte az MTI-vel: Bangladesben végzik el a fejüknél összenőtt sziámi ikrek végleges szétválasztó műtétjét az alapítvány magyar orvosai. Közleményükben pontos időpontot nem írtak, úgy fogalmaztak, "a gyermekek állapota optimális", így hamarosan elvégezhető a szétválasztásuk.



Hozzátették, a sziámi ikrek jól vannak, műtétsorozatuk féléves magyarországi plasztikai sebészeti szakasza sikerrel zárult.



Emlékeztettek: az alapítvány orvoscsapatát 2017 novemberében kérték fel a szülők és a bangladesi kollégák az akkor másfél éves Rabia és Rukia szétválasztására.