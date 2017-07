Sztárhírek

Erdei Zsolték végre hazavihették a kisfiukat a kórházból

Fotó: MTI

Erdei Zsolt és párja végre fellélegezhetnek és elkezdhetik élni a normális életüket a kisfiúkkal

A kis Vili május 18-án, a vártnál két hónappal korábban érkezett - akárcsak nővére, aki szintén koraszülöttként jött a világra - , a súlya pedig mindössze 1480 gramm volt, így sokáig az intenzív osztályon tartották.

Az elmúlt hónapokban sokat felszedett és állapota is javult, ám nemrég még arról szóltak a hírek, hogy valami baj van a kicsi emésztésével, ami miatt még az orvosok is bizonytalanok. Mostanra azonban kiderült, hogy Erdei Zsolték a hét elején hazavitték gyermeküket, igaz az orvosok szerették volna, ha megfigyelés alatt marad még néhány napot a kórházban.

"Nehéz időszakon vagyunk túl, de végre fellélegezhetünk. Réka mindvégig a kórházban volt Vilmoskával, nagyon aggódott érte. Néha már a tekintetemmel kértem elnézést az orvosoktól, amiért a párom állandóan kérdésekkel bombázta őket. Persze én is nagyon aggódtam a fiamért, de bevallom, ösztönösen érzetem, hogy nem lehet vele nagy baj" - mondta a Ripostnak Madár.