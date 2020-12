Bűnügy

Falba fúrt lyukon keresztül kukkolta, videózta a zuhanyzó, szexelő vendégeket egy panziós

A férfit végül két vendég buktatta le, akik észrevették, hogy a mosógépnek kihagyott helyen lyukak vannak a csempe fugájánál és a nyílásokban mozog egy optikai kamera.

A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős érdeksérelmet okozva elkövetett tiltott adatszerzés bűntette és gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat egy 52 éves férfi ellen, aki 17 vendégét figyelte meg fürdőszoba használat közben, amit rögzített is, valamint több adathordozóján gyerekeket ábrázoló pornográf tartalmú felvételeket tárolt.



A vádirat lényege szerint a vádlott 2019-ben elhatározta, hogy az eredetileg más célra rendelt csőkamerákkal a balatoni apartmanházában szállást foglaló vendégeit fogja megfigyelni, miközben a fürdőszobában tartózkodnak.



A férfi az apartmanokat összekötő szervízfolyosó és a fürdőszobák között lyukakat fúrt úgy, hogy a folyosóról a nyílásokba vezetett csőkamerákkal a toalettekre és a zuhanykabinokra lásson rá.



A vádlott 2019 áprilisa és júliusa közötti időben 17 sértettről készített felvételeket titokban, amikor a wc-t használták, betétet cseréltek, meztelenül zuhanyoztak, de volt olyan pár is, akiket szexuális tevékenység közben filmezett le.



A helyszínre érkező fonyódi rendőrök lefoglalták a vádlott valamennyi adathordozóját, amelyek vizsgálata során az eszközökön 400-nál több, tizennyolcadik életévüket be nem töltött gyerekekről készült pornográf tartalmú képet is találtak.



Az ügyészség a vádlottal szemben - amennyiben előkészítő ülésen a terhére rótt bűncselekményeket beismeri - 3 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában.



