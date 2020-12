Botrány

Török Gábor a Szájer-ügyről: hatalmas csapás a Fidesznek

A politikai elemző szerint a kormánypárt több szempontból is megszenvedi lemondott európai parlamenti képviselője, Szájer József brüsszeli "házibulis" ügyét. 2020.12.02 12:13 ma.hu

"Az újabb szexbotrány, ezt szerintem senki nem vitatja, hatalmas csapás a Fidesznek. Számtalan tekintetben: egy értékes politikus elvesztése miatt, a hitelességen esett csorba miatt, a nemzetközi visszhangok és következmények okán, egy gondosan építgetett téma »sérülése« miatt és persze kommunikációs nehézségek miatt is (lásd »brüsszelezés« új értelmezése), hogy csak párat említsek" - írta szerdán Facebook-oldalán Szájer Józsefnek, a Fidesz lemondott EP-képviselőjének ügyére reagálva Török Gábor politikai elemző.



Török Gábor szerint az ügyön "az ellenzéki szavazók nyilván jól szórakoznak, de ettől nem lesznek többen".



"Ami most a legfontosabb és legérdekesebb: hogyan reagálnak erre a (potenciális) fideszes szavazók. Különösen azok, akik nem »minden körülmények között« szavaznak a Fideszre, és egy ilyen helyzetben időlegesen vagy tartósan kiábrándulhatnak, elbizonytalanodhatnak" - írta Török, aki szerint most elsősorban őket érdemes figyelni, hallgatni, olvasni. "Biztos vagyok benne, hogy a következő napokban-hetekben a kormánypárt is ezt fogja kutatni ezerrel."



Mint arról korábban a ma.hu is beszámolt, belga lapértesülések alapján derült ki, hogy a Fidesz EP-képviselője, Szájer József azért mondott le váratlanul vasárnap, mert péntek este rendőrségi rajtaütés során elkapták, miközben az ereszcsatornán mászva menekült egy, a kijárási korlátozást megszegve rendezett 25 fős brüsszeli szexbuliról. Szájer táskájában exstasy-tablettákat is találtak, ő azt állítja, nem tudja, hogyan kerültek oda, de a bulin való részvételét elismerte. Az orgia rendezője szerint Szájert nem hívták meg az összejövetelre.



