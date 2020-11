Koronavírus

Gulyás: ha a magyar munkavállalóktól elvárjuk, hogy dolgozzanak, akkor a képviselőktől is elvárjuk

Mint ahogyan minden más magyar állampolgártól is azt várjuk, hogy ebben a nehéz helyzetben is tegyen eleget munkavállalási kötelezettségének, akkor elvárjuk a magyar országgyűlési képviselőktől is - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



A tárcavezető kiemelte: tudják, hogy nehéz betartani a szabályokat, és mindenkinek átalakul az élete. De ha ez 30 napig sikerül, akkor remélhetőleg utána sokkal könnyebb és jobb időszak következik, és az egészségügyi rendszer is működőképes marad - magyarázta.



Gulyás Gergely kitért rá: úgy hozták meg a szabályokat, hogy az élet alapvető rendje változik meg, de azt mindenkinek biztosítják, hogy dolgozhasson. Ezért a munkavégzést elvárják a parlamenti képviselőktől is, az Országgyűlésnek továbbra is kell rendes törvényalkotási munkát végeznie - közölte. Hozzátette: értelmezhetetlen az a felvetés, hogy miért nyújtanak be most törvényjavaslatokat. Azért nyújtunk be, mert a magyar országgyűlési képviselők sem lehetnek kivéletelek - mondta.