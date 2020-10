Termékvisszahívás

Ilyen műanyagdarabkákat találtak a Lidl egyik vegán készítményében

A Vegan in Hungary privát Facebook-csoportba tette fel egy vegán fogyasztó a képeket, amelyeken műanyagdarabkák láthatóak. Állítása szerint a LIDL egyik vegán termékében találta, a csomagolást is lefotózta. A csoport tagjai azt javasolták a posztolónak, hogy vigye vissza terméket és jelentse az üzletláncnál az esetet. Az utóbbi időben egyre több terméket hív vissza a LIDL, de mindig is tisztességesen járnak el a fogyasztókkal, a visszahívott termékek árát blokk nélkül visszaadják.