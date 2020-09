Koronavírus

A kiskunhalasi kórházigazgató szerint hamarosan meg kell nyitni a mobil járványkórházat

2020.09.27 11:54 ma.hu

Az egyre növekvő betegszám miatt bővítik a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház felnőtt-fertőzőépületében kialakított járványkórház intenzív osztályának kapacitását, és a járványügyi dinamika azt mutatja, hogy nem olyan sokára meg kell nyitni a mobil konténerkórházat - erről beszélt az M1 híradójának dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató a baon.hu tudósítása szerint.



Mint mondta, a koronavírus-gyanús betegeket egyéni izolációban helyezik el, tehát egy kórteremben kizárólag egy gyanús beteg van.



"Huszonhét kórterem áll rendelkezésünkre, és ahhoz, hogy a betegutak ne keveredjenek, ezeknek a kórtermeknek járványügyi szempontból két ajtaja van. Az egyik az épület belső folyosója felé néz és hermetikusan lezárt, nem nyitható ki. A másik ajtó az udvarról, kívülről közelíthető meg. Ezeket csak akkor nyitjuk ki, amikor a kollégák dolgoznak és be kell menniük a kórterembe, egyébként zárva tartjuk őket" - magyarázta.



A kórházban jelenleg a náluk kezelt negyvenkét páciens közül három férfi és egy nő beteg van lélegeztetőgépen.



"Nyolcvannégy ágy áll rendelkezésére a kórháznak koronavírusos betegek ellátására a járványkórházon belül. A járványügyi dinamika azt mutatja, hogy nem olyan sokára meg kell nyitni a mobil konténerkórházat. Erről folyamatos egyeztetés történik a járványügyi hatóságokkal, a tiszti főorvossal és a minisztériummal" - nyilatkozta dr. Szepesvári Szabolcs.



Arról is beszélt, elmondása szerint a jelenlegi helyzetet a kórház tudja kezelni, a megfelelő számú felszerelés és szakember az intézmény rendelkezésére áll, miközben a főépületben is minden járóbeteg és fekvőbeteg ellátása megtörténik.



"A mobil járványkórházba vezényelt dolgozókkal fogunk elindulni" - tette hozzá a főigazgató.