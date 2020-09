Koronavírus

Karácsony Gergely: minél többet kellene tesztelni

Karácsony Gergely főpolgármester úgy látja, hogy minél több koronavírustesztet kellene elvégezni Magyarországon, és a kormánynak át kellene gondolnia az ingyenes teszteléssel kapcsolatos eljárást.



A főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta, hogy "európai összehasonlításban még mindig le vagyunk maradva a tesztelések számát illetően, ennek egyik oka az lehet, hogy más uniós tagállamokhoz képest is túl szigorú annak szabályozása, kinek jár ingyenes teszt".



Szinte mindenhol máshol Európában könnyebb ingyenesen tesztet csinálni, mint Magyarországon - tette hozzá.



Karácsony Gergely közölte, Budapesten a lehetőségeik és a tartalékaik azt teszik lehetővé, hogy a kockázatot jelentő munkahelyeken dolgozó kollégáikat szűrik. A főváros intézményeiben a második hullámra készülve is több ezer tesztet tartalékoltak, és eddig 24 ezer, a közeljövőben pedig 12 ezer tesztet végeznek el - írta.



A főpolgármester szerint a másik fontos teendő a biztonsági szabályok betartása és betartatása: a maszkviselés, a távolságtartás, a folyamatos fertőtlenítés, a higiénés követelmények teljesítése.



Úgy fogalmazott: "Mindez elsősorban rajtunk múlik." Sajnos a budapesti tapasztalatok is azt mutatják - tette hozzá -, hogy lazul a fegyelem, "pont most, amikor arra a legnagyobb szükség lenne". Megérti - írta a főpolgármester -, ha sokak belefáradtak az állandó rendszabályokba, de ez sem ment fel senkit a saját egyéni felelőssége alól.



Karácsony Gergely kitért arra is, hogy jelenleg nincs olyan ellátott a fővárosi fenntartású idősotthonokban, aki elkapta volna a fertőzést. "De egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad" - tette hozzá.