Koronavírus

Szijjártó: a csehek negatív teszteredménnyel továbbra is beléphetnek az országba

Az új szabályozás kitárgyalása során a biztonsági garanciákat megkapták, így öt napnál nem régebbi negatív teszteredmény esetén keddtől is beengedik azokat a cseh állampolgárokat, akik már korábban szállást foglaltak maguknak Magyarországon. 2020.08.31 18:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A cseh állampolgárok negatív teszteredménnyel szeptember elseje után is beléphetnek Magyarországra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebook-oldalán.



Szijjártó Péter azt írta: Bledben Andrej Babis cseh miniszterelnök azt kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől, hogy azok a cseh állampolgárok, akik szeptemberre már lefoglalták magyarországi szállásukat, továbbra is beutazhassanak Magyarországra.



Az új szabályozás kitárgyalása során a biztonsági garanciákat megkapták, így öt napnál nem régebbi negatív teszteredmény esetén keddtől is beengedik azokat a cseh állampolgárokat, akik már korábban szállást foglaltak maguknak Magyarországon - írta a miniszter.



Kedden, szeptember elsején lépnek hatályba a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorított határvédelmi intézkedések Magyarországon. Ideiglenesen a teljes belső határon visszaáll a határellenőrzés.



Nem magyar állampolgárok a személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat.