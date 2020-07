Állati

Három fehér oroszlán született a Nyíregyházi Állatparkban

MTI/Balázs Attila

Három fehér oroszlánkölyök (Panthera leo krugeri) született a Nyíregyházi Állatparkban.



A most négyhetes, nőstény ivarú kölyköket hétfőn vizsgálták meg először az állatpark orvosai, a beavatkozás alkalmával megmérték súlyukat, kaptak féregtelenítő szert és vakcinát is. A vizsgálatot végig jól tűrő oroszlánok közül a legkisebb négy, a legnagyobb több mint öt kilogrammos.



Az egyenként körülbelül másfél kilogrammal született kölykök még anyatejjel táplálkoznak és szépen gyarapodnak - mondta el Révészné Petró Zsuzsa oktatási osztályvezető a helyszínen az MTI-nek.



Binti, a hétéves, Csehországból érkezett anyaállat és szintén hétéves párja, a korábban egy holland állatkertben élő Inkosi 2015 óta alkot egy párt a Nyíregyházi Állatparkban. A kicsiket a szerencsésebb látogatók már megtekinthetik, a kölykök olykor már kimerészkednek a külső kifutóba.



A fehér színváltozatú állatok a dél-afrikai, más néven krugeri oroszlán alfaj egyik populációjához tartoznak és csak Dél-Afrikában, a Timbavati és Kruger Nemzeti Park területén élnek. A világos színük a rejtőzködést segíti, mivel a régiót a fehér homokos folyómedrek, valamint a magas fű jellemzi. Az utódok csak akkor lesznek bézs színűek, ha a szülőállatok mindkét tagja világos bundájú.



A krugeri oroszlánok ezen színváltozata egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, évszázadokon keresztül csak sejtették létüket. A dél-afrikai őslakosok tisztelték őket, mint az isteni világ közvetlen küldötteit. Élőhelyük, Timbavati, azt jelenti, "a hely, ahol a csillag-oroszlánok lejöttek".



A ritka ragadozókról először 1928-ban lehetett hallani, de csak a hetvenes években kaptak nyilvános figyelmet Chris McBride könyve, a The White Lions of Timbavati (Timbavati fehér oroszlánjai) megjelenése után. Ekkor szerzett tudomást a világ a létezésükről, ettől kezdve a fehér emberek kívánatos vadásztrófeájává váltak. Állományuk a vadászat miatt jelentősen lecsökkent, legutóbb 1994-ben láttak vadon élő egyedet.



Révészné Petró Zsuzsa elmondta, az állatkertben és rezervátumokban élő állatok száma nem éri el az ötszázat, ezért fontos, hogy ezeket a különleges színű állatokat zárt tartási körülmények között bemutassák és tenyésszék.



A Nyíregyházi Állatparkban már többször született fehér oroszlán, a most született kicsikkel együtt hat egyed él a sóstógyógyfürdői látványosságban. Az utódok neveire a park közösségi oldalán várják a látogatói javaslatokat.