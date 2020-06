Modern városok

Új medvekifutót és -házat adtak át a Veszprémi Állatkertben

MTI/Vasvári Tamás

Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője az átadón kiemelte: az állatkert Veszprém legnagyobb turisztikai attrakciója, amelyet évente 400 ezren keresnek fel. Hangsúlyozta: a Modern városok programban már mintegy 2,5 milliárd forint forrás érkezett az állatkertbe.



Török László állatkertigazgató hangsúlyozta: a Modern városok program mérföldkövet jelentett az intézmény életében, az alapítás óta eltelt időszakban példátlan volumenű beruházássorozat valósulhatott meg.



A program fejlesztéseinek köszönhetően Magyarország legnagyobb tevecsapata mára a Veszprémi Állatkertben található, az első kis teve megszületését 2,8 millióan követték az interneten - emelte ki. Hozzátette: új oroszlánkifutót építettek, javult a Gulya-dombi területen a dromedárok és az afrikai watusi marhák elhelyezése, a gyerekek új állatsimogatót kaptak, és megépült egy Afrika-szavanna kilátó is.



Emellett létrehoztak egy közel egyhektáros Afrika-szavanna játszóteret, amelynek köszönhetően 1-1,5 órával több időt töltenek a családok az állatkertben - jegyezte meg.



Szintén a Modern városok program részeként épült meg az állatkert operatív központja állatorvosi klinikával, európai színvonalú karanténnal, logisztikai központtal és takarmánykonyhával, a munkatársaknak pedig új szociális helyiségekkel és étkezővel.



A csütörtökön átadott fejlesztéssel az állatkert fejes-völgyi területén három állat-bemutatóhely rekonstrukciója valósulhatott meg. Megépült az új medvekifutó és -ház, ahol a fekete medvék tekinthetők meg különböző pontokról és magasságokból, illetve két további kifutó is megújult. Ennek köszönhetően új állatfajjal, rénszarvasokkal bővült az állatállomány, illetve a guanakócsapat is a megújult kifutók egyikébe költözhetett.



Porga Gyula, Veszprém kormánypárti polgármestere kiemelte: a Modern városok program biztos pénzügyi hátteret nyújt, amelyből megvalósíthatók a város fejlesztései. Hozzáette, hogy eddig 45 milliárd forint támogatásról született döntés, ennek része az állatkerti beruházások mellett az uszodaépítés, a Petőfi Színház rekonstrukciója, valamint a kerékpárutak fejlesztése is.



Ezek a fejlesztések azt célozzák, hogy 2023-ban Európa kulturális fővárosaként a veszprémieknek, illetve a Veszprémbe érkezőknek magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani a város az élet minden területén - jelentette ki a polgármester.