Felháborító

Félrelépésekhez nyújt alibit egy vadásztársaság

A vadászok felháborodtak, a szolgáltatás hirdetője szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek szabadideje. 2020.06.10 09:38 ma.hu

Egy dél-magyarországi vadásztársaság tett közzé nemrég egy különös felhívást, amelynek sok köze nincs a valódi vadászathoz. A társaság úgy akar pénzhez jutni, hogy a lusta kocavadász helyett kilövi a vadat. Sőt, azok helyett is, akik a családjuknak azt mondják, hogy vadászni mennek, pedig egy görbe hétvégét csapnak a szeretőjüknél. A felhívás írója teljes diszkréciót ígér, állítja, még helyszíni fotót is küldenek a kiterített zsákmányról, az ügyfél címére postázva a trófeát - írja a Blikk.



A lap megkérdezett néhány ismert vadászt, ők felháborodtak a szolgáltatáson, a vadászetika megalázásáról beszélnek. Egyikük szerint ennél már nincs lejjebb, pedig ő olyanról is tud, hogy egy méterre a rövidlátó vendégvadász puskája elé dobják a fácánt, sőt olyanról is, amikor a vendégvadászt szűk kertekbe viszik, ahol a kerítéssel körbezárt őznek, szarvasnak esélye sincs a menekülésre.



"Mi egy dél-magyarországi vadásztársaságként foglalkozunk alibit biztosító vadászattal is, mert az ügyfeleink között akad olyan, aki időhiány vagy az egészségi állapota, vagy egyéb okok miatt nem tud kijönni velünk a határba. Mindenkivel, aki apróvadat vagy bakot szeretne, hivatalos szerződést kötünk, miután elejtettük, a számlával együtt elküldjük neki. Ha pedig egy 3 millió forintot érő szarvas trófeáját szeretné, felkérünk egy másik társaságot, ők terítékre hozzák a vadat. Hogy mit szólnak ehhez a kollégáink? Sokan vannak, akiknek hirtelen sok szabadideje lett mostanában, ők prüszkölnek és persze, támadnak bennünket" - nyilatkozta a lapnak a hirdetésben szereplő telefonszám tulajdonosa.