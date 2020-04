Koronavírus

Több lehetőséget is felkínál a hódmezővásárhelyi önkormányzat a bezárt intézmények dolgozóinak

Több lehetőséget is felkínál hódmezővásárhelyi önkormányzat a járványhelyzet miatt bezárt intézményei dolgozóinak, választhatják az otthonmaradást, a részmunkaidőt vagy a 8 órás foglalkoztatást is más munkakörben - közölte Márki-Zay Péter polgármester (Mindenki Magyarországa Mozgalom - Tiszta Vásárhelyért Egyesület) pénteken.



A politikus közösségi oldalán a Fidesz helyi szervezetének közleményére reagált, melyben elfogadhatatlannak tartották, hogy május 1-jétől a hódmezővásárhelyi önkormányzati intézmények több száz dolgozójának munkaviszonya alakulna részmunkaidőssé, és csökkenne bérük így felére.



Márki-Zay Péter kifejtette, az önkormányzat nem él azzal a jogszabályban adott lehetőséggel, hogy a bezárt intézmények dolgozóit "nulla forintos állásidőre" küldi, hanem három humánus lehetőséget is felkínált számukra.



Azoknak, akik gyermekükre vagy szüleikre vigyáznak, szabadságuk elfogyott, és feladatukat otthonról nem tudják ellátni, bérük nettó negyedét segély formájában megkapják és egy percet sem kell dolgozniuk. Azok, akik munkájára a bezárt intézményben is szükség lehet, a lecsökkent munkateher és lecsökkent finanszírozás miatt 4 órában dolgozhatnak fele fizetésért. Akik vállalják, hogy munkakörüktől eltérő feladatot is ellátnak jelentkezhetnek napi 8 órás foglalkoztatásra, teljes bérük megtartása mellett. Ezek a dolgozók részt vesznek - a városüzemeltetés más területei mellett - a városban élő idősek ellátásában, helyettesítve a fertőzés vagy karantén miatt kiesett családsegítőket, szociális munkásokat - tudatta a polgármester.