Koronavírus-járvány

10 ezer maszk és emelt adagszám a krisnások ételosztásain

A Krisna-hívők a következő hetekben 10 ezer darab védőmaszkot osztanak szét az országban. Elsősorban a rászoruló lakosságot kívánják támogatni a mosható maszkokkal, de a hivatásos állománynak és kórházi dolgozóknak is juttatnak belőlük igény szerint. 2020.03.31 08:48 ma.hu

Országszerte megnövekedett az igény a Krisna-hívők által osztott meleg ételre, már egészségügyi dolgozók is kapnak a napi ellátásból. Amellett, hogy az Ételt az Életért Program továbbra is fenntartja a megszokott helyszíneken zajló ételosztásokat, már a sürgősségi ellátásban résztvevőket is támogatják meleg ebéd kiszállításával. Így a Jahn Ferenc Dél-pesti és a váci Jávorszki Ödön Kórház sürgősségi osztályának orvosait és nővéreit, valamint a Dunakeszi Mentőállomás dolgozóit is ellátják. Csak a budapesti konyhán jelenleg napi 800 liter étel készül.



A fokozott higiéniás és fertőtlenítési eljárások mellett zajló ételosztásokon minden munkanapon meleg ételhez és kiegészítő élelmiszerekhez juthatnak a rászorulók, akik között a kialakult járványügyi helyzet miatt megjelentek az állásukat vesztett, és más okból anyagilag kiszolgáltatott helyzetbe került emberek.



Az ételre és segítségre szorulókat a fővárosban minden esetben a népligeti osztópontra irányítják, ahol minden hétköznap 12:00-13:00 között szolgálják ki az érkezőket. A vendégektől azt kérik a szervezők, hogy tartsanak egymástól 2-3 méteres távolságot a sorban. A programra több új önkéntes is jelentkezett, eddig jellemzően a kulturális élet szereplői közül.