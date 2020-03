Járvány

Koronavírus - Állami honlapon lehet önkéntes munkát, eszközt felajánlani

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport vezetője budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a koronavírus-járvány terjedésével egyre több önkéntes felajánlás született, a civil társadalom "jól reagált" a koronavírus okozta kihívásra. Az akciócsoport feladata, hogy segítse ezeknek az önkéntes kezdeményezéseknek és adományozásoknak a koordinációját, felkarolja az országszerte elindított civil mozgalmakat, erre hozták létre a https://segitunkegymasnak.hu/ oldalt.



Elmondta azt is, hogy elindul a 1357-es adományvonal és a 11711711-22222222 számlaszám, ahol a karitatív szervezetek munkáját lehet segíteni pénzfelajánlással. Hangsúlyozta: ezek a támogatások nem az egészségügyi ellátást fogják szolgálni, mert arra a kormány biztosítja a szükséges forrásokat.



Szólt arról is, hogy tájékoztató kampányt szeretnének indítani a segítségnyújtás lehetőségeiről, amelyben ismert magyarok hívnák fel a figyelmet a társadalmi összefogás, szolidaritás, segítségnyújtás fontosságára. Megjegyezte: bíznak abban, hogy összefogással sok embernek tudnak segíteni, ebben pedig számítanak a sajtótájékoztatón megjelent szervezetekre, így a Katolikus Karitászra, a Magyar Református Szeretetszolgálatra, a Magyar Vöröskeresztre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatra, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetre, valamint a Baptista Szeretetszolgálatra.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt megváltozik a karitatív munka, szigorodtak a segítségnyújtás, adománygyűjtés szabályai, így például lehetőség szerint minél kevesebb személyes találkozással kell végezniük a munkájukat a karitatív szervezeteknek.



Együtt kell működniük a karitatív szervezeteknek az önkormányzatokkal és lehetőség szerint csak helyben segítsenek, "utazgatás" nélkül. Kiemelte: továbbra is az emberi élet és annak védelme a legfontosabb.



Az államtitkár megköszönte a karitatív szervezeteknek, hogy folytatják a bentlakásos intézményekben az ellátást, segítséget nyújtanak az alapellátásban és az idősek gondozásában.



Kiemelte: a továbbiakban nem tudnak tárgyadományokat fogadni magánszemélyektől a raktárakban és bezárul a karitatív szervezetek önálló adománygyűjtő vonala is. Ugyanakkor mivel sokan szeretnének segíteni, megnyílik a nemzeti összefogás vonala, a 1375, ahol egy telefonhívás vagy sms 500 forint támogatást jelent. Elindul az összefogás számlaszáma is, a 11711711-22222222, ahová szintén várják a felajánlásokat.