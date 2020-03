Borsodnádasdi emberölés

A meggyilkolt Csenge édesanyja: 'Az én lelkem már soha nem gyógyul meg'

Kikerült a zárt osztályról, de elmondása szerint neki teljesen mindegy, hol van, a 17 éves korában meggyilkolt K. Csenge édesanyja, aki azt követően omlott össze, hogy a lánya megölésével vádolt férfit a Miskolci Törvényszék gondatlan emberölés miatt négyévnyi börtönbüntetésre ítélte.



"Én már sosem keveredek ki ebből a lelki pokolból. Az orvosok és a nővérek mindent megtesznek értem, de az én lelkem már soha nem gyógyul meg. Minden pillanatban Csengén jár az eszem. Szétmarja a fájdalom a szívemet. A másik fő gondolatom ez az aljas gazember, aki elvette a kislányom életét. Képtelenség, hogy ő szabadon járkál, miközben megölt egy embert" - mondta a Blikknek, hozzátéve, semmiféle garancia nincs arra, hogy nem teszi meg még egyszer.



"Ahol ő megfordul, ott potenciális veszélyben van minden nő. Arról nem is beszélve, hogy a lányom előtt is rombolt már ő, hiszen az intenzívre került egy fiatal, akinek ő adott drogot" - nyilatkozott a gyászoló édesanya.



Mint fogalmazott, a végsőkig harcolni fog azért, hogy B. Roland hosszú évekre börtönbe kerüljön. Ez tartja őt életben.



"Bárhogy is lesz, amíg élek, küzdök, hiszen a mostani helyzet elfogadhatatlan" - zárta szavait.