Járvány

Koronavírus - Emmi: intézkedéseket hoztak az emberi élet és az egészségügyben dolgozók védelmében

A fertőzésveszélyes ellátások számának csökkenése, az ellátók adminisztratív terheinek csökkentése és annak érdekében, hogy az egészségügyi kapacitások az új koronavírus elleni védekezésre koncentrálódhassanak, rendeleteket módosított Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere - közölte a tárca szombaton az MTI-vel



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közleménye szerint a fertőzésveszély elkerülését szolgálja, hogy a fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.



Felfüggesztik a népegészségügyi szűrővizsgálatokat is, hogy kapacitásokat biztosítsanak a védekezésre.



A fertőzés terjedésének visszaszorítását segítik azok az intézkedések is, amelyek csökkentik az orvos-beteg találkozás szükségességét. Így a közgyógyellátásra való jogosultság a kormány korábbi döntése értelmében a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad.



A keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell 2 hetenként kiállítani és az idős emberek védelmében a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése, valamint a betegeknek adott tanácsadás távkonzultáció során is történhet.



Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követően még 90 napig.



Kásler Miklós az egészségügyi ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében saját hatáskörben elrendelte továbbá, hogy az egészségügyi dolgozók szinten tartó továbbképzései 2021. december 31-ig távoktatás keretében is történhessenek.



Az emberi erőforrások minisztere utasítást adott ki arról is, hogy a veszélyhelyzet végéig az intézmények halasszák el az ütemezett műtéteket a sürgőssé váló műtétek kivételével - áll a közleményben.