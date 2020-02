Járvány

Koronavírus - A Budapestre közvetlenül közlekedő sanghaji járatot is felfüggesztették

A közvetlen Sanghaj-Budapest járatot is felfüggesztette a Shanghai Airlines, a társaság Boeing 787-esei február 10. és március 31. között nem közlekednek az útvonalon - közölte a Budapest Airport az MTI-vel.



A légitársaság a múlt héten már törölte a hsziani és csengtui megállóval, szintén Sanghaj és Budapest között közlekedő járatát március végéig.



Szombaton a Hainan Airlines is közölte, hogy február 7-e és március 28-a között nem repül Csungking és Budapest között.



A törléssel így már csak az Air China hetente háromszor közlekedő Peking-Minszk-Budapest-Peking járata maradt, amellyel közvetlenül elérhető maradt Kína. A törlések előtt heti 11 járat repült a két ország között.



A Budapest Airport folyamatos kapcsolatban áll mind a közvetlen kínai járatokat üzemeltető, mind az átszállással kínai úticélt kínáló európai légitársaságokkal, amelyek a hatóságokkal közösen jelenleg is vizsgálják a biztonságos üzemelést. A közvetlen kínai légijáratok üzemelésének felfüggesztését a kínai vagy a magyar hatóságok, illetve a légitársaság rendelheti el.



Az érintett, már repülőjeggyel rendelkező utasoknak a légitársaságnál kell érdeklődniük, hogy mikorra foglalhatják át utazásaikat, vagy hogyan kaphatnak visszatérítést.