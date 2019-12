Gyász

Veronai buszbaleset: 18 keresztet állítottak karácsonykor az életben maradt sofőr háza elé - videók

Több videót is posztolt a 17 halálos áldozatot követelő, egy hónap híján három évvel ezelőtti veronai busztragédia áldozatainak emlékére létrehozott Facebook-oldal december 25-én.



A Bors szerint két hozzátartozó döntött úgy, hogy az életben maradt sofőr háza előtt állítanak fel 18 keresztet karácsony alkalmából. A 17 áldozaton felül az októberben elhunyt hős tornatanár emlékére is állítottak keresztet.



"Azért jöttünk el ide, hogy a 18 áldozat emlékét elhozzuk a karácsonyfája alá ennek az embernek. Az ő karácsonya se teljen könnyebben, mint az áldozatok hozzátartozóinak" - mondta egy gyászoló, aki a tragikus balesetben unokahúgát vesztette el.



A hátborzongató felvételeken feltűnik a tragédiában elhunyt másik sofőr özvegye is. K. Zoltánné elmondja, hogy a 25 éves ismeretség ellenére V. János egyszer sem fejezte ki részvétét az elhunyt kolléga családja felé.



A Borsnak nyilatkozó egyik szülő elmondta, hogy 4-5 órát várakoztak a sofőr háza előtt, de a férfi nem jött ki az épületből.



A videókban egy idő után a rendőrök is feltűnnek, akiket állítólag az egyébként otthon tartózkodó V. János hívott ki.



Legutóbb márciusban történt fordulat az ügyben: ekkor V. János ügyvédei egy olyan szakvéleményt nyújtottak be, mely szerint az ütközés közben az életben maradt és megvádolt sofőr a széksorok közt állhatott. Erre a sérülései alapján következtettek, egyben kizárják azt, hogy a férfi vezette volna a járművet a baleset idején.

Mint ismeretes, 2017. január 20-án éjfél előtt egy magyar középiskolásokat szállító busz oszlopnak hajtott Verona közelében az autópályán. A busz szétroncsolódott és kigyulladt. A tragédiában a helyszínen tizenheten, többségé­ben 14 és 18 év közötti diákok haltak meg, egy súlyos sérült később Budapesten halt meg.