Figyelmeztet a HungaroControl

A dekorációs lézerfények is zavarhatják a légiközlekedést

A karácsonyi időszakban kiemelten kell figyelni a dekorációs lézerfények elhelyezésére, fontos, hogy azok csak a házak falát világítsák meg, mert egyébként zavarhatják a légiközlekedést - hívta fel a figyelmet a HungaroControl az MTI-nek pénteken eljutatott közleményében.



Kiemelték, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható karácsonyi lézerfények akár több kilométerről elvakíthatják a pilótákat, mert bár szabad szemmel úgy tűnhet, hogy az ég felé irányított lézerek fénye pár méteren belül megszűnik, de ez a valóságban nem így van.



Szimulációs kísérletek igazolták, hogy már a legkisebb lézerfény is befolyásolhatja a pilóták érzékelését - írták.



A probléma súlyát mutatja, hogy a fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete tavaly közel száz, idén pedig 65 alkalommal jelezte, hogy a földről lézerrel zavarták meg őket.



A bejelentések a repülésbiztonságért felelős HungaroControl Zrt. légiforgalmi irányítóihoz érkeznek be, akik minden esetben jelentik azokat a hatóságoknak. A pilóták megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, és akár három év szabadságvesztéssel is sújtható.



A légiközlekedés biztonsága érdekében a társaság arra kéri a lakosságot, hogy a lézerfényrendszereket minden esetben úgy helyezzék el, hogy azok kizárólag a házak falát világítsák meg - olvasható a HungaroControl közleményében.