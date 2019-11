Durva

Álnéven keres párt a volt barátnőjét összeverő exkatona

Tömegével érkeznek a hálálkodó üzenetek a volt párja által félholtra vert Orosz Bernadett telefonjára. A családanyának több nő is írt, akik úgy érzik, ők lettek volna a kirúgott tartalékos katona következő áldozatai.



"Ez az ember a történtek után sem hagyott fel az internetes ismerkedéssel, csak álnéven regisztrálta magát. A hozzám érkező üzenetekből kiderül, hogy több nővel próbált viszonyt kezdeni még azután is, hogy kiderült, mit tett velem. Olyanról is tudok, akivel még előttem volt kapcsolata, és őt is bántalmazta, mint engem. Mindenki vigyázzon, kivel létesít kapcsolatot, mert ha belefut a exembe, nem kizárt, hogy úgy jár, mint én" – mondta el a Blikknek a kórházi ágyán fekvő Bernadett.



A hatgyermekes édesanyán életmentő műtétet hajtottak végre, mert a verés miatt az orrában egy tályog keletkezett, ami agyhártyagyulladást okozhatott volna.



"A fizikai fájdalmat jól bírom, de lelkileg még mindig rossz állapotban vagyok. Igazán akkor lennék nyugodt, ha a volt páromat letartóztatnák. Hiába van ellene távoltartás, gondol egyet és megkeres" – fogalmazta meg a félelmét Bernadett.



Ügyvédje szerint a bántalmazó letartóztatására két esetben kerülhet sor. – "Az egyik, ha életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítanák, a másik pedig, ha megszegi a távoltartás szabályait" – vélekedett Dr. Lichy József.