13 éve vár a millióira a móri gyilkos lebuktatója

Zárt tárgyalás keretében, egy titokzatos, védett tanú meghallgatásával fog eldőlni: 13 év után megkapja-e a 25 milliós nyomravezetői díj felét Szebenyi István. 2019.11.11

Annak idején az amatőr hadtörténész segítette hozzá a rendőrséget ahhoz, hogy megtalálják a 2002-es móri mészárlás két valódi tettesét. Szebenyi István fémdetektorával bukkant rá a móri bankrablásnál használt géppisztoly válltámaszára, amelyről a rendőrök DNS-mintát tudtak venni, majd ez alapján azonosították az elkövetőt.



Szebenyi azért nem kaphatta meg eddig a 25 millió forintos nyomravezetői díjat, mert a rendőrségi felhívás úgy szólt: a pénz annak jár, aki megnevezi az elkövetőt vagy annak pontos címét. A férfi kártérítési pert indított, amit elvesztett, de továbbra is mindent elkövet azért, hogy megkapja az összeg felét. Azért csak a felére nyújtotta be az igényét, mert meglátása szerint neki és a védett tanúnak ugyanannyi szerepe volt az ügyben - írja a Bors.



A lap szerint zárt tárgyaláson, védett tanú meghallgatásával fog eldőlni, hogy hozzájuthat-e a pénzhez. "Nem vagyok optimista, mert bár tudom, hogy igazam van, de – az eddigiekből ítélve – bármi megtörténhet. Ha ez nem sikerül, akkor itthon nincs több lehetőségem a fellebbezésre, ezután már csak Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bizottságához fordulhatok, és el is fogok menni – nyilatkozta a lapnak Szebenyi.