Élelmiszer-minőség

Kiakadt az internet a kenyerektről roskadozó kuka láttán

Szinte nyomoznak a kommentelők, hol és ki tett kukába ennyi kenyeret, sajnos a kép forrását a posztoló sem tudta érdemben bizonyítani, sőt egy kétes eredetű oldalról szedte le.



Mindazonáltal, érdekes kérdéseket vetett fel a fotó. Többek szerint a pékáruk rossz minősége vezet ide, hogy már másnap ehetetlen a kenyér. Ám nem szabad általánosítani, nagyon jó magyar pékek vannak, az a nem mindegy, honnan vesszük a kenyeret!



Arról is sokat vitáztak a kommentelők, hogy ilyenkor miért nem lehet az élelmiszert rászorulóknak, menhelyeknek adni? Magyarországon több olyan civil szervezet is tevékenykedik, akiknek ez a fő profiljuk, így érdemes az ő segítségüket is igénybe venni. Ilyen például a Budapest Bike Maffia is.