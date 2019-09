Hungarikum

Okmányhamisítási botrányba fulladhat az egyik hungarikumunk sorsa

Szerkesztőségünk arról értesült, hogy az Agrárminisztériumhoz magánszemélytől bejelentés érkezett, miszerint a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület által kibocsátott származási lapok körül nincs minden rendben.



A bejelentés szerint régóta és folyamatosan nem hiteles adatok szerepelnek a származási igazolásokon és ez az MKFE Elismert Tenyésztő Szervezet elnökének és elnökségének tudtával és tevőleges részvételével történik.



Régóta keringenek városi pletykák ebben a konkrét esetben, tudtuk meg. Ezt az esetet megelőzően nem vált ismertté olyan tényekkel alátámasztott konkrét eset, amellyel bárki a hatóságokhoz fordult volna az ügy rendezését kérve.



A származási igazolás a kutyatenyésztés fontos segédeszköze. Hitelessége elengedhetetlen a felelős tenyésztési munkához. A vásárlók szempontjából ez a dokumentum a minőségbiztosítás alappillére. Ebből megtudható, hogy a családba hazavitt kutya várhatóan milyen felmenőkkel, azaz tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezhet.



Az elismert tenyésztő szervezetek feladatukra az államtól, az Agrárminisztériumon keresztül kapnak megbízást. A törzskönyvet a Magyar Állam megbízásából és részére vezetik. Ebben hamisított adatok, hiteltelen információk szerepeltetése törvényszegésnek minősül.



A törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok alapján állítja ki a felhatalmazott szervezet a származási igazolást. Az adatok hitelességéért pedig az adott fajta elismert tenyésztő szervezete a felelős.



Jelen esetben felmerül tehát a többszöri törvénysértés és az okirat hamisítás lehetősége.



Az eset annál is inkább kínos, mivel a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület alelnöke jelenleg Tarnabod polgármestere, Pető Zoltán, aki ismét indul a polgármesteri székért az idei választásokon október 13-án.



Néhány évvel ezelőtt Pető Zoltánt uzsorázás vádjával gyanúsították alpolgármesterével és számos helyi vezetővel együtt. Az országos sajtó is sokáig cikkezett az ügyekről. Az akkori tudósítások szerint házkutatás is volt, bizonyítékokat is találtak, azonban a koronatanú az utolsó pillanatban visszalépett, így a bírósági eljárásban nem volt egyértelműsíthető a bűnösség. Az is megesett, hogy az MKFE ETSZ alelnöke vitába keveredve más tenyésztőkkel, fizikai bántalmazással való fenyegetéssel válaszolt.