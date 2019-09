Ódor

Az óbaroki polgármester már rég szólt, hogy nem is létezik a trágyabűzös ügybe kevert cég

Két kormányhivatal is vizsgálódott az augusztusi trágyabűz miatt, majd Orbán Balázs államtitkár egy olyan, nem létező cégre mutogatott bűnösként, amelyről már korábban szóltak nekik, hogy nem létezik. 2019.09.08 16:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mint ahogyan arról a ma.hu elsőként beszámolt, iszonyatos bűz terjedt el augusztus elején Budaörs környékén, ami egészen a fővárosig terjedt. Tényleg olyan mértékű volt az orrfacsaró szag, hogy még kormányhivatali vizsgálat is indult miatta. Sokáig úgy lehetett tudni, hogy orosz kompozit trágya volt a bűz forrása.



Pár napja a szocialista Bangóné Borbély Ildikó parlamenti kérdést fogalmazott meg az augusztus 8-ai bűzzel kapcsolatban, a kérdést Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszolta meg, eszerint az Óbaroki Kerti Vasút Kft. által Óbarok-Újbarok-Bodomér közötti földeken végzett trágyázási tevékenységéből származott a szag.



Mindazonáltal, a cégjegyzék szerint ugyanis nem létezik Óbaroki Kerti Vasút Kft., mint ahogy nincs Felcsút Natura 2020 projekt vagy akármilyen kisvasút Óbarokon. Az Átlátszó szerint az egész médiahack Egres Bélaának köszönhető, aki egy nem létező szervezet, a Jövő Generációja Egyesület vezetője. Régóta arról híres, hogy különböző politikai pártok, cégek és csoportok nevében nyilatkozik anélkül, hogy az érintettek tudnának róla. Több akciója is volt már, amelyekkel sikerült megvezetnie a komplett médiát és különböző intézményeket.



Vagyis úgy fest, jelenleg két kormányhivatal is serényen dolgozik azon, hogy felelősségre vonjanak és gyakrabban ellenőrizzenek egy nem létező céget, amelyet egy nem létező egyesület nem létező vezetője talált ki.

A hvg.hu szerint már első ránézésre látszott, hogy kamu az a Csongrádi Eszter névvel aláírt levél, amely augusztus elején kezdett el terjedni a neten a Budapestet és környékét ismeretlen eredetű trágyaszaggal kapcsolatban. A levélben az "Óbarok kerti vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó Felcsút Natura 2020 projekt marketingigazgatójaként" bemutatkozó nő azt állította, hogy "a szag forrása az Óbarok – Újbarok – Bodomér közötti földeknél található", ahol "Európa leghosszabb közforgalmú kerti vasúthálózata" épül, és vele együtt "tangazdaságok, új parkerdő és tanösvények létesülnek", amelyet most jól megtrágyáztak. Az Óbarok Kerti vasút Kft. nevében az író elnézést is kért. Mindazonáltal, mégsem állítható, hogy ez a médiahack is Egres Bélához köthető.



Óbarok polgármestere, Mészáros Kartal pedig már augusztus elején levelezett a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatójával, aki konkrétan rákérdezett az Óbaroki Kerti vasút Kft.-re, mire a polgármester már akkor közölte vele, hogy ilyen cég nem létezik.



Mindenesetre a Pest Megyei Kormányhivatalhoz jutott el elsőként a kamuhír, azaz felültek egy hoaxnak, amiről a sajtót is tájékoztatták. Az ügy tisztázása érdekében a Miniszterelnökség azonnali belső vizsgálatot rendelt el a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes szakterületén. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Kormányhivatal hibás tájékoztatást adott a Miniszterelnökség felé, annak azonnali személyügyi következményei lesznek.