Önkormányzat 2019

86 ezer választópolgárt nem talált a posta

Az önkormányzati választás kitűzéséről szóló értesítők egy százaléka érkezett vissza a Nemzeti Választási Irodához (NVI), mert a címzettet nem találta a posta. 2019.09.05 07:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az NVI-nek törvényben előírt feladata, hogy a választás kitűzéséről tájékoztassa a választópolgárokat.



Az NVI augusztus 23-áig névre szóló küldeményekben értesítette a mintegy 8 millió választópolgárt az önkormányzati választás kitűzéséről és arról, hogy szerepelnek a névjegyzékben.



Az értesítők kézbesítésével a Magyar Postát bízta meg az NVI.



Az értesítő tartalmazza a választópolgár személyes adatai közül az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét, valamint a szavazás helyét és idejét, és azt is, hogy a választópolgár melyik településen gyakorolhatja választójogát.



Az NVI-hez mintegy 86 ezer értesítő érkezett vissza, mert a posta a központi névjegyzékben szereplő címen nem találta a választópolgárt, vélhetően azért, mert időközben elköltözött, és ezt nem jelentette be. Ezek a választópolgárok a névjegyzék zárásáig, a szavazás előtti pénteken 16 óráig még bejelentetik lakcímváltozásukat.



A lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása azzal a következménnyel is járhat, hogy a választópolgár nem tud az új lakóhelyén voksolni: a szavazásnak ugyanis az a feltétele, hogy a választópolgár igazolja személyazonosságát és lakcímét. Ennek hiányában a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani a választópolgárt.