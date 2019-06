Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset - TEK: előkészítik a roncs kiemelését

Már zajlik a Hableány kiemelésének előkészítése a Terrorelhárítási Központ (TEK) koordinálásával - jelentette be csütörtökön Budapesten a TEK társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője.



Jasenszky Nándor a sajtótájékoztatón közölte: a búvárok azokat az emelési pontokat alakítják ki a hajó alatt, amelyeken keresztül a Clark Ádám úszódarura akarják rögzíteni a roncsot. Mire ezzel végeznek, várhatóan az úszódaru is a helyszínre érkezik, és megindulhat a Hableány kiemelése.



Szerdán és csütörtökön a kiemelés műszaki elkészítése zajlott: olyan füleket és rögzítési pontokat alakítottak ki a búvárok a hajótesten, amelyek segítségével drótkötelekkel egy pontonhoz lehetett rögzíteni a roncsot - ismertette. A tervek szerint a kiemelés után egy uszályra teszik a hajótestet.



Az osztályvezető elmondta, hogy a vízállás újra emelkedik, a sodrás változatlanul nagy, a látótávolság pedig nulla, így továbbra is rendkívül nehéz körülmények között dolgoznak a búvárok.



Beszámolt arról is, hogy egy hatalmas uszadékfa akadt el a területen, ami néhány órára megakasztotta a munkát.



Kérdésre válaszolva közölte: elvetették azt az ötletet, hogy hálót feszítsenek ki a hajótest köré, mert ez veszélyeztetné a búvárok testi épségét. Ugyanakkor dolgoznak a hajó nyílásainak lezárásán, hogy ne kerüljön ki a hajótestből semmi a kiemelés közben.



A Hableány sétahajó május 29-én süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sygin szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni, tizenegyet keresnek még, a többieknek csak a holttestük került elő.