Hableány-tragédia

Dunai hajóbaleset: az összes budapesti hajóutat lemondta a dél-koreai utazási iroda

Az összes dunai hajóutat lemondta, a már befizetett budapesti utak árát pedig visszatéríti a dél-koreai Very Good Tour - Írja az Infostart a Korea Times alapján.



A Very Good Tour szervezte a szerdán este szerencsétlenül járt turistacsoport útját is. A dél-koreai turisták egy hat országot érintő kelet-európai körutazáson vettek részt, amelynek része volt a Baltikum is. A baleset után ez az iroda utaztatta Budapestre annak a hét koreai állampolgárnak a családtagjait, akiknek a holttestét megtalálták a katasztrófa után.



Szerda este óta sorozatosan mondják le a foglalásokat az iroda ügyefelei, az új jelentkezők száma pedig a felére esett.



Az utazási iroda határozatlan időre felfüggeszti a programjai közül a dunai hajózást, de ugyanígy döntött több más, Budapestre utaztató koreai iroda, így a Hana Tour, a Mode Tour és a Yellow Balloon Tour is. Helyette éjszakai városi sétát ajánlanak a vendégeknek.



A Korea Times úgy tudja, az utazási iroda pert készül indítani a katasztrófát okozó Viking Sigyn tulajdonosa és üzemeltetője ellen, ám megvárja a vizsgálatok lezárását.



Két hajó összeütközött szerda este Budapesten a Margit hídnál, az egyik jármű – a Hableány nevű kirándulóhajó, fedélzetén kétfős magyar személyzettel és 33 dél-koreai turistával – elsüllyedt. A balesetben hét ember életét vesztette, másik hét megsérült, huszonegy embert pedig eltűntként tartanak nyilván.