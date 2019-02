Egészségügy

Befejeződött a zalaegerszegi kórház felújítása

A napokban befejeződött a Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai és pulmonológiai osztályát is befogadó épületének éveken át félbemaradt felújítása, a betegek várhatóan márciustól vehetik birtokba a mintegy 2,3 milliárd forintos beruházást.



Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) a helyszínen tartott sajtóbejáráson elmondta: a néhány éve mintegy 4 milliárd forintból megépített új D épület után az építtető és az akkori kivitelező közötti vitás kérdések miatt félbemaradt az F épület megkezdett rekonstrukciója. Az újabb közbeszerzési kiírás nyerteseként tavaly nyáron a ZÁÉV Zrt. lett a generálkivitelező, amely határidőre, január végére befejezte az épület teljes körű felújítását.



A képviselő felidézte, hogy az utóbbi négy évben - az MRI berendezés cseréjével és két félmilliárdos műszerbeszerzési pályázattal együtt - összesen mintegy 9 milliárd forint beruházás valósulhatott meg a zalaegerszegi egészségügyi intézményben. A mostani felújításnak köszönhetően - a bútorok és műszerek beszerzése után - várhatóan márciusban vehetik birtokba a betegek a megújult épületet, a hivatalos átadását pedig áprilisra tervezik.



Halász Gabriella, a kórház főigazgatója elmondta: a korszerűsített szárnyban kap helyet a kardiológiai rehabilitáció, az onkológiai osztály, illetve ide költözik a pózvai külső kórházból a pulmonológia is. Ezzel minden olyan részleg az intézmény központi telephelyén működik, amelynek nagy a diagnosztikai vagy műtéti igénye.



Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója elmondta: az összesen 2,3 milliárdos korszerűsítésből bruttó 1,1 milliárd forint volt a cég által elvégzett építészeti és műszaki beruházás összege. Kérdésre azt is közölte: az alig 6 hónapja átvett munkaterület nagyjából 40 százalékos készültségen állt, ezt kellett a január végi határidőre teljesen befejezniük, ehhez többségében helyi, zalai alvállalkozókat vontak még be.