Túlóra

Szeged után a XV. kerület is bojkottálná a túlóratörvényt

2018.12.16 12:00 ma.hu

A főváros XV. kerülete is csatlakozik Botka László szegedi polgármester bojkott-felhívásához. Németh Angéla (Rászorulókat Támogatók Egyesülete) és az őt támogató frakció a következő testületi ülésre olyan javaslatot terjeszt be, amely a XV. kerületi önkormányzati intézmények, cégek esetében tiltja a túlóratörvény alkalmazását.



A szövetség előterjesztésében felkéri a főváros többi önkormányzatát is, hogy álljon a kezdeményezés mögé, és bízik abban, hogy Budapest egységes döntést hoz majd.



Mint közölték, a kerület legfontosabb célja, hogy a családok a lehető legtöbb időt tölthessék együtt, azt pedig, hogy ezt biztonságban tehessék meg, garantálhatja az a fizetésemelési program, amelyet a napokban fogadott el meggyőző többséggel a képviselő-testület.



A javaslatot támogatja a polgármesteren kívül Király Csaba, önkormányzati képviselő (RÁTE), Tóth Imre alpolgármester (MSZP), Bihal Dávid önkormányzati képviselő, (MSZP), Legárd Krisztián önkormányzati képviselő (DK), Tóth Veronika önkormányzati képviselő, (DK), Matlák Gábor önkormányzati képviselő (Magyar Liberális Párt), és Vékás Sándor önkormányzati képviselő, (MLP).