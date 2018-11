Bíróság

Pusztaszeri reptéri baleset: enyhítették a pilóta büntetését

hirdetés

Jogerősen két év, négy évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta a Szegedi Törvényszék azt a pilótát, aki 2014 nyarán súlyos balesetet okozott a pusztaszeri reptéren. Az elsőfokú ítélet négy év végrehajtandó szabadságvesztés volt - tájékoztatta a bíróság szóvivője pénteken az MTI-t.



Juhászné Prágai Erika közölte: a bíróság az 59 esztendős vádlottat légi közlekedés veszélyeztetésének bűntettében mondta ki bűnösnek és a szabadságvesztés mellett öt évre eltiltotta légi jármű vezetésétől.



A törvényszék a vádlott csaknem negyvenéves kifogástalan légi közlekedési gyakorlatára, büntetlen előéletére és az eljárás elhúzódására tekintettel enyhítette a Szegedi Járásbíróság négy év végrehajtandó börtönbüntetést kiszabó ítéletét.



A korábban vadászpilótaként, majd a polgári légi közlekedésben is dolgozó, huszonöt éve sportrepüléssel is foglalkozó férfi tánctábort szervezett egy pusztaszeri tanyán. 2014. július 2-án sétarepülést tartott a saját motoros-vitorlázórepülőjével. A pilóta a mintegy húsztagú csoportnak engedélyezte, hogy a reptéren a szélzsák közelében álljanak, onnan integessenek a gép utasának. Ezután, hogy megviccelje őket, többször közvetlenül a fejük fölött repült el. Egyszer azonban olyan alacsonyra ereszkedett, hogy az ott tartózkodók egy részének le kellett guggolnia, illetve el is kellett futnia, hogy ne sérüljön meg. Amikor pedig ismét fölöttük akart elrepülni, a gép mankókereke az egyik lány fejének ütközött. A sértett súlyos, életveszélyes, maradandó fogyatékossággal is járó sérüléseket szenvedett el.



Egy másik eljárásban született elsőfokú ítélet szerint a pilóta a gyerekekre felügyelő tanárokat - mielőtt a rendőrök megérkeztek volna a helyszínre - megpróbálta rábírni arra, vallják azt, hogy a baleset a sértett hibájából következett be.