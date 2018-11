Felsőoktatás

Magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Palkovics Kínában

hirdetés

A minden korábbinál jobb magyar-kínai kapcsolatok kedvező hatásai az oktatási, tudományos, kutatás-fejlesztési kooperációk terén is megmutatkoznak - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, aki magyarországi egyetemalapításról is tárgyalt Kínában.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, Palkovics László a kínai Csungking Egyetem meghívására tartott előadást az intézményben.



A miniszter kiemelte, a Budapesten és Csungkingban is irodával rendelkező Magyar-Kínai Technológia Transzfer Központ működését a jövőben érdemes lenne nemzeti szintre kiterjeszteni.



Palkovics László Magyarország és Csungking globális autóipari központi szerepére utalva az ágazati együttműködésekben rejlő további lehetőségekre, így a zalaegerszegi tesztpálya adottságainak kiaknázására is felhívta a figyelmet - tették hozzá.



A közlemény szerint egy kínai egyetem alapítása Magyarországon eszköze lehet az államközi felsőoktatási együttműködések további erősítésének. A miniszter ennek lehetőségeiről is egyeztetett a város és a vendéglátó intézmények vezetőivel.



Palkovics László látogatása alkalmával stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar-kínai és a Kína-Dél-Ázsia Technológia Transzfer Központ (Jünnan) között. Az eddigi munka egyik fontos eredményeként Magyar-kínai Élelmiszertudományi Kutatóközpont jött létre, ahol a két nemzet szakemberei közös kutatást végeznek - tudatta a minisztérium.



A közlemény szerint Palkovics László a Magyar-Kínai Technológiai és Innovációs Együttműködési Fórumon - ahol a Kínában jelenlévő magyar infokommunikációs és élelmiszeripari vállalatok vezetői is részt vettek - a digitális gazdaság jelentőségét hangsúlyozta. Kifejtette, a magyar bruttó hazai termék (GDP) ötöde közvetlenül vagy közvetve az ágazatból származik, ez a legmagasabb részarány Európában.



A tájékoztatás szerint a miniszter megbeszélést folytatott a magyar kormány stratégiai partnere, Bohong vállalatcsoport képviselőivel is, a társaság Oroszlányban működő leányvállalata több mint 1100 embert foglalkoztat.



Palkovics László Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében utazott Kínába, hogy részt vegyen az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE). A sanghaji expóra látogató magyar kormányzati delegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Nagy István agrárminiszter is.