Közlekedés

A Déli és Nyugati pályaudvar alagutas összekötését vizsgálná a kormány

A Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkára azt javasolja, hogy vizsgálják meg a Déli és a Nyugati pályaudvar alagutas összekötésére vonatkozó terveket és a beruházás lehetőségét, amelyre szerinte európai uniós források is szerezhetők. 2018.09.28 08:06 MTI

Fürjes Balázs csütörtökön a Buda fókuszában a Déli pályaudvar címmel szervezett fővárosi szakmai fórumon elmondta, már 1937-ben készült terv a két pályaudvar alagúttal történő összekötésére, és ezt az elképzelést elő kellene venni, mert ma nagyon aktuális.



A Déli pályaudvar a földfelszínen teljesen megszűnne, és így a helye fejlesztési területté válna. A Nyugati pályaudvar esetében is nagy terület szabadulna fel, a vasúti forgalom jelentős része ott is a föld alá kerülne - közölte az államtitkár, kiemelve: a terv megvalósításával megoldódna Budapest átjárhatósága az elővárosi, távolsági vasúti közlekedésben, valamint a vasúti teherszállítás számára is.



Fürjes Balázs azt mondta, az ügyben nincs még döntés, meg kellene vizsgálni az alagút megépítésének lehetőségét, el kellene végezni a szükséges vizsgálatokat, és megvalósítási tanulmányokra lenne szükség.



Az államtitkár hangsúlyozta: ma már nincs szükség fejpályaudvarokra.



Pokorni Zoltán (Fidesz-KDNP), a XII. kerület polgármestere arról beszélt, azt szeretné, hogy a terület beépüljön és fejlődjön. Mindez az érintett kerületi önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat és a kormány közös fejlesztési feladata - mondta.



Pálfy Sándor egyetemi tanár, a Műegyetem urbanisztika tanszékének tanára támogatandónak nevezte a pályaudvarok föld alatti kapcsolatának megteremtését.



Vitézy Dávid, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, a BKK korábbi vezetője azt mondta: történelmi jelentősége van annak a budapesti vasút szempontjából, hogy az alagútról szóló terv napirendre kerülhet.



Ha a tervezett alagút és a hozzá kapcsolódó rendszer létrejönne, a vonat "metróerejű" közlekedési eszközzé válna Budapesten - mondta.



Vitézy Dávid megjegyezte azt is, hogy a Déli pályaudvar ma "tájseb" a budai belvárosban, méltatlan a budai környezethez.



Gyetvai Árpád, a Testnevelési Egyetem Beruházási Programirodájának igazgatója arról beszélt, hogy a Déli pályaudvar területén közcélú sportközpontot szeretnének, ott sportváros alakulhatna ki.



A szakmai fórumot a Budapesti Hegyvidéki Önkormányzat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Urbanisztikai Társaság szervezte.