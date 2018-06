Két apa

Kanadai béranya szült gyermeket egy magyar meleg párnak

Kanadai béranya szült gyermeket egy magyar meleg párnak, a kislánynak, aki már hét hónapos, így két apukája van, egyikük a biológiai apja is egyben.



A két férfi már kilenc éve alkotnak egy párt, három éve döntöttek úgy, hogy szeretnének gyermeket vállalni - írja a Blikk. Úgy látták, hogy itthon a meleg pároknak lehetetlen az örökbefogadás, külföldön pedig sok helyen jól szabályozott a béranyaság intézménye. Végül Kanada mellett döntöttek, ahol teljesen nonprofit a rendszer, sem a béranya, sem a donor nem kaphat javadalmazást.



A dolog így is mintegy 20 millió forintba került nekik, ugyanis az összes orvosi és egyéb költséget nekik kellett állniuk, a béranya és a donor megtalálása is pénzbe került, emellett pedig 3 hónapot Kanadában kellett tölteniük.



A gyereket áthozni sem volt egyszerű művelet, mivel a kanadai papírok nehezen egyeztethetők össze a rendszerrel. Állampolgárságot is csak úgy kaphatott a baba, hogy a kanadai kórház igazolást állított ki arról, hogy a béranya szülte, itthon ugyanis a jog szerint az egyik szülőnek mindenképpen az anyának kell lennie.



A pár kiemelte, sem a magyar hivatalokkal, sem a magyar egészségüggyel nem volt problémájuk, mindenki nagyon segítőkész volt, a kormányablak munkatársai minden lehetséges anyagi támogatást felkutattak, a vér szerinti apa így például a gyedet is igényelhette.



