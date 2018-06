Állati

Mégsincs meg: még keresik az elkóborolt medvét

Ha elfogják a medvét, akkor jeladóval látják majd el a Bükki Nemzeti Park munkatársai, majd egy számára megfelelő, településektől távoli, nemzeti parki élőhelyen fogják szabadon engedni. 2018.06.06 15:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bár a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa délelőtt azt mondta, elkapták a medvét és altatófegyverrel ki is lőtték, csak nem árulhatja el, hol, a később kiadott közlemény szerint viszont még mindig nincs meg az állat.



Még keresik az elkóborolt medvét - közölte a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szerdán az MTI-vel.



Felidézték: hétfőn Abony térségében figyeltek meg egy medvét, amelyet kedden Kocsér, szerda reggel pedig már Tiszaalpár környékén láttak.



Az eddigi megfigyelések szerint a medve jámboran viselkedik, elsősorban gyümölccsel táplálkozik, emberrel szemben nem tanúsított agressziót, ennek ellenére "semmilyen körülmények között nem javasolt szándékosan a közelébe menni" - emelték ki.



A Duna-Ipoly, a Kiskunsági és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a térségi polgárőrségek, és a helyi vadásztársaságok összefogásával folyamatosan nyomon követik a medvét. A Készenléti Rendőrség hőkamerával felszerelt helikopterrel, a természetvédelmi őrök drónnal is keresik a hatályos jogszabályaink szerint fokozottan védett állatot.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársait a területileg illetékes Bács-Kiskun és Csongrád Megyei rendőrök váltották fel, ők segítik a munkát, gondoskodnak az esetleges alkalmi útlezárásról a lakosság és a medve védelmében - írták.



A munkában részt vesz Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert vezető állatorvosa és Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója is, nekik hatósági engedélyük van altatólövedék használatára. Ha elfogják a medvét, akkor jeladóval látják majd el a Bükki Nemzeti Park munkatársai, majd egy számára megfelelő, településektől távoli, nemzeti parki élőhelyen fogják szabadon engedni - olvasható a közleményben.