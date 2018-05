Vizsgák

Ilyen feladatok voltak az angol érettségin

Közel 65 ezer diák tett írásbeli érettségi vizsgát csütörtökön angol nyelvből - közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel.



A hivatal tájékoztatása szerint angolból középszinten 1 165 helyszínen 53 728-an, emelt szinten 132 helyszínen 10 584-en vizsgáztak.



Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsga szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap az "Olvasott szöveg értése", amely 60 perc időtartamú, a második a "Nyelvhelyesség" feladatsor, amelynek megoldására 30 perc áll rendelkezésre. Az ezt követő 15 perces szünet után a 30 perces "Hallott szöveg értése" faladatlap megoldása következik, majd végül az "Íráskészség" 60 perc időtartamú feladatsora.



A nyelvhelyességi feladatsorban a Kolumbusz-napról, a finnek közkedvelt „sportágáról”, a feleségcipelésről, a Pullmann-féle vasúti kocsikról is kaptak szöveget a diákok - írja az Eduline.hu.



Megszólaltattak egy szakértőt is, aki azt mondta:



„Korrekt, vizsgázóbarát feladatsort kaptak a diákok, mind a három szöveg érdekes, olvasmányos, a feleségcipelős kifejezetten szórakoztató volt.”



Rádai Péter, az Euroexam International munkatársa, tapasztalt vizsgáztató, hozzátéve: hibás részt nem találtak, de volt, ahol több válasz is elfogadható.



Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepelnek ugyanabban a sorrendben, azonban a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc.



Az íráskészséggel kapcsolatos feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár (a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használható).



Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik - közölte a hivatal.