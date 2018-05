Lakhatás

Kezdődnek a kilakoltatások

Április 30-án lejárt a meghosszabbított, téli kilakoltatási moratórium, a legtöbb család már meg is kapta a lakása elhagyása felszólító határozatot. A szakértők szerint a kilakoltatások száma ebben az évben elérheti a 35-38 ezret, amely közel 100 ezer ember lakhatási válságát hozhatja.



Ágnes és két kisgyermeke feje felől tavaly nyáron árverezték el a tetőt, a kőbányai lakásból szeptember végén kellett kiköltözniük. Ötmillió forint kölcsönt vettek fel, de 30 milliót kellett volna visszafizetniük, erre esélyük sem volt. Ágnesék lakása csak egy volt abból a 11 ezerből, amelyet tavaly – tartozás miatt – értékesíteni kellett - írta az atv.hu.



És ebben az évben is nagyjából ugyanennyi várható. A Széchenyi Hitelszövetség elnöke azt mondja, a legtöbben már meg is kapták az értesítést arról, hogy május első heteiben el kell hagyniuk az otthonukat, hiszen a moratórium ideje alatt csak a kilakoltatások szüneteltek, a többnyire eredménnyel záruló árverések nem. Barabás Gyula szerint a kilakoltatások elkerülésére a bírósági út szinte járhatatlan. Vannak ugyan kivételek, de erre nem lehet alapozni.



„Különösen akkor nem, hogyha egy végrehajtási eljárásban egy árverést követően még további, nagyon sok százezer, vagy millió forint marad meg. Itt esély sincs arra, hogy albérletben vagy bármely másban gondolkodjanak azok, akik elhagyják az otthonukat” - magyarázta az ATV Híradónak Barabás Gyula.



A Párbeszéd a kilakoltatások megakadályozására írásbeli kérdéssel fordul az igazságügyi miniszterhez. A párt szerint a rossz törvények alapján hozott ítéletek visszafordíthatatlan folyamatokat indíthatnak el, amelyek miatt családok ezrei veszíthetik el otthonaikat.



A kilakoltatások azonban nem csak a bedőlt hiteleseket érintik, hanem egyes önkormányzati lakások a bérlőit is. Ahogy a Bihari út 8/c azon lakóit, akiknek nincs tartozásuk, de van több gyerekük. A pár éve felújított, most szanálásra ítélt házat úgy néz ki, cserelakás nélkül kell elhagyniuk nekik is.