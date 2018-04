Baleset

Nyáron szabadulhat Eva Rezesová

A szlovák milliomosnő autójával 2012-ben rohant bele nagy sebességgel egy előtte haladó autóba az M3-as autópályán -írta a Blikk. A másik autó kigyulladt, három utasa pedig bennégett, egy negyedik utas a kórházban halt meg. A Blikk szerint a nőt most augusztusban feltételesen szabadlábra helyezhetik. A lap szerint Rezesová az elmúlt években többször is kapott hosszabb-rövidebb eltávozást a jó magaviselete miatt. Eredetileg kilenc év börtönt kapott, ezt harmadolhatják most.